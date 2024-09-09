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Georgia Baseball: Top Outfielders in 2027

Lucas Feddersen • GAVarsity
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@GAVarsityRivals

GA Varsity has updated our list of the top baseball players in the Class of 2027. Find out who made the cut!

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