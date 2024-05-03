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Georgia High School Baseball: Top Catchers in 2027
Lucas Feddersen
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GAVarsity
Publisher
GA Varsity has updated our list of the top baseball players in the Class of 2027. Find out who made the cut!
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