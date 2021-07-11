 GAVarsity - Georgia High School Baseball: Top Utility Players in 2023
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Georgia High School Baseball: Top Utility Players in 2023

Lucas Feddersen • GAVarsity
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@GAVarsityRivals

GA Varsity has updated our list of the top baseball players in the Class of 2023. Find out who made the cut!

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Top Players by Position in 2023

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

Catchers - 7/8

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen - 7/5

Shortstops - 7/6

Outfielders - 7/7

Designated Hitters - 7/9

Utility Players - 7/10

Database - 7/11

Top Players by Position in 2022

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Outfielders

Utility Players

Database

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