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ago basketball Edit

Georgia High School Basketball: Top Wing Forwards in 2027

Lucas Feddersen • GAVarsity
Publisher
@GAVarsityRivals

GA Varsity has updated our list of the top basketball players in the Class of 2027. Find out who made the cut!

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Wing Guards - 8/7

Combo Guards - 8/8

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Power Forwards - 8/10

Centers - 8/11

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