News More News
ago other sports Edit

Georgia High School Girls' Track Top Athletes in 2025: Triple Jump

Lucas Feddersen • GAVarsity
Publisher
@GAVarsityRivals

GA Varsity has updated our list of the top track athletes in the Class of 2025. Find out who made the cut!

GAVARSITY SUBSCRIBERS: CLICK HERE TO READ THE ENTIRE ARTICLE!

------------------

What other coverage am I missing by not subscribing?

Top Girls' Athletes by Event in 2025

100 Meters

200 Meters

400 Meters

800 Meters

1,600 Meters

3,200 Meters

100 Meter Hurdlers

300 Meter Hurdlers - 6/26

Discus - 6/27

High Jump - 6/28

Long Jump - 6/29

Pole Vault - 6/30

Shot Put - 7/1

Triple Jump - 7/2

Top Boys' Athletes by Event in 2025

100 Meters

200 Meters

400 Meters

800 Meters

1,600 Meters

3,200 Meters

110 Meter Hurdlers

300 Meter Hurdlers

Discus

High Jump

Long Jump

Pole Vault

Shot Put

Triple Jump

Database

Top Girls' Athletes by Event in 2024

100 Meters

200 Meters

400 Meters

800 Meters

1,600 Meters

3,200 Meters

100 Meter Hurdlers

300 Meter Hurdlers

Discus

High Jump

Long Jump

Pole Vault

Shot Put

Triple Jump

Database

Top Boys' Athletes by Event in 2024

100 Meters

200 Meters

400 Meters

800 Meters

1,600 Meters

3,200 Meters

110 Meter Hurdlers

300 Meter Hurdlers

Discus

High Jump

Long Jump

Pole Vault

Shot Put

Triple Jump

Database

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}