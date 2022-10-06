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{{ timeAgo('2022-10-06 18:00:00 -0500') }} other sports Edit

Georgia High School Girls' Volleyball: Top Blockers in 2023

Lucas Feddersen • GAVarsity
Publisher
@GAVarsityRivals

GA Varsity has updated our list of the top volleyball players in the Class of 2023. Find out who made the cut!

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Top Players by Position in 2023

Blockers - 10/6

Defenders - 10/7

Hitters - 10/8

Passers - 10/9

Servers - 10/8

Athletes - 10/9

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