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Georgia High School Lacrosse: Top Attackers in 2024

Lucas Feddersen • GAVarsity
Publisher
@GAVarsityRivals

GA Varsity has updated our list of the top lacrosse players in the Class of 2024. Find out who made the cut!

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Top Boy's Players by Position in 2024

Attackers - 9/7

Defenders - 9/8

Defensive Midfielders - 9/9

Face Off Specialists - 9/10

Goalies - 9/11

Top Boy's Players by Position in 2023

Attackers

Defenders

Face Off Specialists

Goalies

Long Stick Midfielders

Midfielders

Defensive Midfielders - 9/5

Database - 9/6

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