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Georgia High School Lacrosse: Top Face Off Specialists in 2025

Lucas Feddersen • GAVarsity
Publisher
@GAVarsityRivals

GA Varsity has updated our list of the top lacrosse players in the Class of 2025. Find out who made the cut!

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Top Boy's Players by Position in 2025

Attackers - 9/4

Defenders - 9/5

Defensive Midfielders - 9/6

Faceoff Specialists - 9/7

Goalies - 9/8

Long Stick Midfielders - 9/9

Midfielders - 9/10

Athletes - 9/9

Database - 9/10

Top Boy's Players by Position in 2024

Attackers

Defenders

Defensive Midfielders

Face Off Specialists

Goalies

Long Stick Midfielders

Midfielders

Athletes - 9/5

Elite Database - 9/6

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