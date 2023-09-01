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Georgia High School Lacrosse: Top Goalies in 2024

Lucas Feddersen • GAVarsity
Publisher
@GAVarsityRivals

GA Varsity has updated our list of the top lacrosse players in the Class of 2024. Find out who made the cut!

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Top Boy's Players by Position in 2024

Attackers - 8/28

Defenders - 8/29

Defensive Midfielders - 8/30

Face Off Specialists - 8/31

Goalies - 9/1

Long Stick Midfielders - 9/2

Midfielders - 9/3

Top Boy's Players by Position in 2025

Attackers

Defenders

Defensive Midfielders

Face Off Specialists

Goalies

Long Stick Midfielders

Midfielders

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