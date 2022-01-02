 GAVarsity - Georgia High School Lacrosse: Top Player Database in 2022
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Georgia High School Lacrosse: Top Player Database in 2022

Lucas Feddersen • GAVarsity
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@GAVarsityRivals

GA Varsity has updated our list of the top lacrosse players in the Class of 2022. Find out who is included now!

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Top Boy's Players by Position in 2022

Attackers - 12/27

Defenders - 12/28

Face Off Specialists - 12/29

Goalies - 12/30

Midfielders - 12/31

Long Stick Midfielders - 1/1

Database - 1/2

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