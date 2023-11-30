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Georgia High School Softball: Top Left Handed Pitchers in 2025

Lucas Feddersen • GAVarsity
Publisher
@GAVarsityRivals

GA Varsity has updated our list of the top softball players in the Class of 2025. Find out who made the cut!

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Top Players by Position in 2025

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders - 11/27

Left Fielders - 11/28

Right Fielders - 11/29

Right Handed Pitchers - 11/30

Left Handed Pitchers - 12/1

Utility Players - 12/2

Database - 12/3

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