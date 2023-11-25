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Georgia High School Softball: Top Shortstops in 2025

Lucas Feddersen • GAVarsity
Publisher
@GAVarsityRivals

GA Varsity has updated our list of the top softball players in the Class of 2025. Find out who made the cut!

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Top Players by Position in 2025

Pitchers - 11/20

Catchers - 11/21

First Basemen - 11/22

Second Basemen - 11/23

Third Basemen - 11/24

Shortstops - 11/25

Infielders - 11/26

Outfielders - 11/26

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