 GAVarsity - Georgia High School Track Top Athletes in 2022: 100 Meters
News More News
{{ timeAgo('2021-07-12 06:00:00 -0500') }} other sports Edit

Georgia High School Track Top Athletes in 2022: 100 Meters

Lucas Feddersen • GAVarsity
Publisher
@GAVarsityRivals

GA Varsity has updated our list of the top track athletes in the Class of 2022. Find out who made the cut!

GAVARSITY SUBSCRIBERS: CLICK HERE TO READ THE ENTIRE ARTICLE!

------------------

What other coverage am I missing by not subscribing?

Top Boys' Athletes by Event in 2022

100 Meters - 7/12

200 Meters - 7/13

400 Meters - 7/14

800 Meters - 7/15

1,600 Meters - 7/16

3,200 Meters - 7/17

110 Meter Hurdles - 7/18


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}