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Q&A with Burke County defensive end/tight end Darius Jordan
Lucas Feddersen
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GAVarsity
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GA Varsity caught up with Burke County defensive end/tight end Darius Jordan in this article now!What have you and your team been doing as of late to get ready for the fall?“We have been lifting we...
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