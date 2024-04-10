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Q&A with Lanier County cornerback BJ Jones
Lucas Feddersen
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GAVarsity
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GA Varsity caught up with Lanier County cornerback BJ Jones in this article now!How did the high school football season go overall?“It was a great season for me and my teammates.”What are your plan...
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