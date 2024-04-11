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Q&A with Pierce County defensive tackle Colson Gambrell
Lucas Feddersen
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GAVarsity
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GA Varsity caught up with Pierce County defensive tackle Colson Gambrell in this article now!How did the high school football season go overall?“We won the State Championship. Played in the Mercede...
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