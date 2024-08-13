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Q&A with Toombs County cornerback Mike Polke
Lucas Feddersen
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GAVarsity
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GA Varsity caught up with Toombs County cornerback Mike Polke in this article now!What have you and your team been doing as of late to get ready for the fall?“Summer practice and 7v7’s.”What do you...
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