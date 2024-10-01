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Georgia Basketball: Top Wing Guards in 2025

Lucas Feddersen • GAVarsity
Publisher
@GAVarsityRivals

GA Varsity has updated our list of the top basketball players in the Class of 2025. Find out who made the cut!

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