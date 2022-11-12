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Georgia High School Girls' Volleyball: Top Defensive Specialists in 2024

Lucas Feddersen • GAVarsity
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@GAVarsityRivals

GA Varsity has updated our list of the top volleyball players in the Class of 2024. Find out who made the cut!

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