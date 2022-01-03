 GAVarsity - Georgia High School Lacrosse: Top Attackers in 2023
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Georgia High School Lacrosse: Top Attackers in 2023

Lucas Feddersen • GAVarsity
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@GAVarsityRivals

GA Varsity has updated our list of the top lacrosse players in the Class of 2023. Find out who is included now!

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Top Boy's Players by Position in 2022

Attackers - 1/3

Defenders - 1/4

Face Off Specialists - 1/5

Goalies - 1/6

Midfielders - 1/7

Long Stick Midfielders - 1/8

Database - 1/9

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